Сталлоне закончил работу над Рэмбо 5: О чем будет картина

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Сильвестр Сталлоне /instagram.com/officialslystallone

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Американский актер, режиссер 72-летний Сильвестр Сталлоне выложил в Instagram ролик, где сообщил, что закончил работу над Рэмбо-5. В картине он сыграл главную роль и выступил режиссером и сценаристом.

В ролике Сталлоне вспомнил о начале своей работы в фильме о бесстрашном ветеране вьетнамской войны – в 1980-м. Он поделился, что даже не надеялся на роль Рэмбо, поскольку кроме него было еще 10 желающих

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По сюжету, в новой части Джон Рэмбо решает провести старость на семейной ферме. Однако, он снова "выходит на тропу войны", чтобы разоблачить бандитов, причастных к теневому бизнесу и секс-рабству.

Ожидается, что пятая картина о Рэмбо увидит мир в 2019-м. Точной даты пока не называют. Первый фильм вышел в прокат в 1982 году и стал культовым в своем жанре.

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