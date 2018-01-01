Стало известно, кто сыграет главную роль в новой картине Диснея.

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Картина "101 далматинец" 1996-го. /Facebook.com

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В диснеевском ремейке старой-доброй истории 101-го далматинца главную злодейку, ценительницу натуральных шуб, сыграет молодая актриса Эмма Стоун. Об этом пишут американские СМИ.

Актриса Эмма Стоун /instagram.com/emma_stone

По имеющейся информации, студия Дисней расскажет полюбившуюся зрителям историю щенков – под новым углом. В Сети сразу заговорили, что, мол, ответственная миссия у Стоун - не шуточное дело - соответствовать, а то и "переплюнуть" бывшую Стервеллу Де Виль, которую в фильме 1996-го сыграла Гленн Клоуз.

Пользователи тут же стали "примерять" на Эмму Стоун новый образ, появилось много картинок, где Стоун одета как ее новая героиня.

Эмма Стоун в образе будущей героини /deviantart.com

Мультфильм Диснея о приключениях 101-го далматинца, на котором основаны обе картины, вышел в 1961-м. Он получил высокие оценки зрителей.

Ранее мы писали, что вышел трейлер сериала о необычном путешествии кроликов.