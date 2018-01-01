Кто сыграет яркую злодейку в новом фильме "101 далматинец"
Читай также: Сильнейшая супергероиня: Вышел официальный трейлер Капитан Марвел
В диснеевском ремейке старой-доброй истории 101-го далматинца главную злодейку, ценительницу натуральных шуб, сыграет молодая актриса Эмма Стоун. Об этом пишут американские СМИ.
По имеющейся информации, студия Дисней расскажет полюбившуюся зрителям историю щенков – под новым углом. В Сети сразу заговорили, что, мол, ответственная миссия у Стоун - не шуточное дело - соответствовать, а то и "переплюнуть" бывшую Стервеллу Де Виль, которую в фильме 1996-го сыграла Гленн Клоуз.
Пользователи тут же стали "примерять" на Эмму Стоун новый образ, появилось много картинок, где Стоун одета как ее новая героиня.
Мультфильм Диснея о приключениях 101-го далматинца, на котором основаны обе картины, вышел в 1961-м. Он получил высокие оценки зрителей.
Ранее мы писали, что вышел трейлер сериала о необычном путешествии кроликов.