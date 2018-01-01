Актрисе Марисе Томей исполнилось 54 года

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Мариса Томей /Flickr

Сегодня, 4 декабря, популярная голливудская актриса, звезда множества успешных фильмов и с недавнего времени участница киновселенной Marvel, обладательница премии Оскар Мариса Томей отметила свое 54-летие.

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В 80-ых годах прошлого столетия она бросила университет для того, чтобы построить карьеру актрисы. Тогда Томей стала играть в сериале Как вращается мир, и благодаря ему она смогла попасть на широкий экран. И хоть первые ее роли в кино были совсем незначительными, однако уже в 1992-ом году Мариса получила Оскар за второстепенную роль в ленте Мой кузен Винни. В дальнейшем она сыграла во многих кинокартинах, а также снова получала номинации на престижную кинопремию за участие в фильмах Рестлер и В спальне.

Кадр из фильма Человек-Паук: Возвращение домой /Flickr

С 2016-го года актриса является частью кинематографической вселенной Marvel, играя Мэй Паркер - тетю Питера Паркера (Человека-Паука). И следующей картиной с ней станет Человек-Паук: Вдали от дома, которая выйдет в мировой прокат в 5-го июля 2019-го года.

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