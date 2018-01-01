В тизере Слуги Народа показали, как лгут кандидаты в президенты

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Вышел новый тизер Слуги Народа 3 /instagram.com/sluga95

Студия Квартал 95 продолжает подогревать интерес и ожидания публики к новому сезону сериала Слуга Народа, в котором главную роль играет Владимир Зеленский. На официальном YouTube-канале опубликовали новый тизер, в котором показали двух кандидатов в президенты Украины.

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В ролике политики пытаются договориться перед дебатами о том, как попасть во второй тур выборов и вытеснить, судя по всему, Голобородько. Друг другу они приводят идеи, как оклеветать его и унизить в глазах народа и залить максимальным количеством грязи. Также герои утверждают, что его поддерживает вся молодежь, однако они все равно поленятся идти на выборы. После таких договоренностей кандидаты выходят в студию на дебаты, где начинают притворно перекрикивать друг друга.

Зрители успели заметить сходство героев с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко и отметили это в комментариях.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Создатели обещают выпустить третий сезон Слуги Народа уже в марте 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский лишил депутатов-коррупционеров рук в тизере Слуги Народа