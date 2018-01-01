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Зеленский лишил депутатов-коррупционеров рук в тизере Слуги Народа

Очередной рекламный ролик нового сезона вышел на YouTube
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Зеленский в роли президента в тизере Слуги Народа
Зеленский в роли президента в тизере Слуги Народа
/Скриншот с Youtube

Уже в 2019 году выйдет третий сезон сериала Слуга Народа от студии Квартал 95, а пока создатели подогревают интерес новыми тизер-трейлерами, показывающими небольшие отрывки. Очередной ролик вышел на официальном YouTube-канале студии.

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В тизере Слуги Народа, который носит громкое название Депутаты больше не воруют! Зеленский снова предстал в образе президента Украины, который  выступает перед депутатами и заявляет о том, что коррупция и кнопкодавство побеждены совместными усилиями. Как оказалось, тех, кто воровал, просто-напросто лишили рук. Также президент в лице шоумена заявил, что будет бороться с ложью и популизмом.

Новый Слуга Народа выйдет в марте 2019 года. Однако многие зрители отметили, что ролики являются не рекламой сериала, а началом предвыборной кампании Владимира Зеленского. Официальных заявлений от шоумена пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский рассказал о мечтах в новом тизере Слуги Народа

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