Зеленский рассказал о мечтах в новом тизере Слуги Народа
Мир на Донбассе и Олимпийские игры в Украине - часть того, что показали в трейлере Слуги Народа 3
Зеленский в роли Голобородько/facebook.com/sluga95
До премьеры нового сезона популярного сериала от студии Квартал 95 Слуга Народа осталось еще более чем полгода, однако создатели подпитывают ожидания небольшими роликами, которые выходят довольно часто.
Читай также: ТОП-5 украинских фильмов, которые выйдут до конца 2018 года
В новом тизере Владимир Зеленский в роли президента делится с журналистом мечтами о том, что через год все семьи в стране услышат новости о мире на Донбассе, о том, что Олег Сенцов презентовал свою новую киноленту, а также о том, что Украина будет принимать Летние Олимпийские игры.
Третий сезон сериала Слуга Народа выйдет на телеэкраны в марте 2019 года.
Ранее сообщалось о том, что в новом тизере Слуги Народа показали правящих олигархов