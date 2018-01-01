Зеленский рассказал о мечтах в новом тизере Слуги Народа

Мир на Донбассе и Олимпийские игры в Украине - часть того, что показали в трейлере Слуги Народа 3

Поделись







Зеленский в роли Голобородько /facebook.com/sluga95

До премьеры нового сезона популярного сериала от студии Квартал 95 Слуга Народа осталось еще более чем полгода, однако создатели подпитывают ожидания небольшими роликами, которые выходят довольно часто.

Читай также: ТОП-5 украинских фильмов, которые выйдут до конца 2018 года

В новом тизере Владимир Зеленский в роли президента делится с журналистом мечтами о том, что через год все семьи в стране услышат новости о мире на Донбассе, о том, что Олег Сенцов презентовал свою новую киноленту, а также о том, что Украина будет принимать Летние Олимпийские игры.

Третий сезон сериала Слуга Народа выйдет на телеэкраны в марте 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что в новом тизере Слуги Народа показали правящих олигархов