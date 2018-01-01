Вечерний Квартал высмеяли предвыборную кампанию: Реакция соцсетей

Поделись







Вечерний квартал /Скриншот из YouTube

Второй выпуск нового Вечернего квартала вышел совсем недавно на официальном YouTube-канале студии Квартал 95. Запись концерта уже покорила тренды и продолжает набирать популярность.

Читай также: Как отреагировали соцсети на спортивную Лигу Смеха

В новом выпуске знаменитые юмористы шутили над президентом и депутатами, а также высмеяли предвыборную кампанию. Также артисты сняли пародию на Петрова и Баширова и спели песню российских шпионов. Помимо этого, комики представили номера про чемпионат страны по вранью, а также спародировали ставший популярным хит группы Kazka.

Зрители сразу же поделились тем, что довольны шутками Квартала, а также отметили актерскую игру Елены Кравец в роли Супрун. Однако с другой стороны в соцсетях выразили недовольство тем, что в выпуске все было построено на политике и предвыборной кампании. Но, несмотря не это, комментаторы рассказали, какие номера им понравились.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу Вечерний квартал уже посмотрели 778 тысяч раз, поставили 8 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков. Видео занимает 3 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Дурнев подшутил над фанатами на Чемпионате Мира по футболу