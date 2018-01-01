Как отреагировали соцсети на спортивную Лигу Смеха

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Новый выпуск Лиги Смеха /facebook.com/ligasmeha

Совсем недавно на официальном YouTube-канале вышел новый выпуск известного украинского юмористического шоу Лига Смеха от студии Квартал 95. Темой игры в этот раз стал спорт, а само видео уже покорило тренды.

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В спортивном выпуске Лиги Смеха, который является 1/4 финала, приняли участие команды Стояновка, Гостиница 72 и 30+. Коллективы в своих фирменных стилях обыгрывали различные виды спорта, показывая по 2 юмористических номера. В свою очередь, зрители отметили, что этот выпуск подходит для отдыха, а также рассказали, какие команды больше всего понравились и кого ждут в финале (который уже совсем скоро). Также одни комментаторы отметили, что последние игры выдались лучшими за весь сезон, однако другие поделились мнением, что игра была слабой, а текущий сезон хуже, чем все остальные.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск Лиги Смеха посмотрели более 850 тысяч раз, поставили 8 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Видео занимает 4 место в трендах YouTube.

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