Руперт Гринт был готов бросить съемки в Гарри Поттере

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Руперт Гринт в роли Рона Уизли /Flickr

Британский актер Руперт Гринт знаком всему миру благодаря роли рыжеволосого мальчика Рона Уизли, который был лучшим другом Гарри Поттера в одноименной кинофраншизе о мире магии и волшебства. В своем недавнем интервью для The Guardian он поделился тем, что задумывался об уходе из проекта.

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30-летний актер рассказал, что до съемок в Философском камне у него была самая обычная жизнь - он был очень стеснительным и застенчивым, родители зарабатывали деньги, как могли, а также временами Руперт играл в школьных постановках, чтобы примерять на себе образы других персонажей. Однако уже после того, как работа над ролью Рона Уизли началась, актер бросил учебу в школе и по-настоящему прославился.

Гермиона, Гарри и Рон /Flickr

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По его словам, фильмы о Гарри Поттере осуществляли его мечты, однако требовали очень много времени и сил. Поэтому, когда был длительный перерыв между съемочными процессами, он задумывался о том, что стоит покинуть Поттериану. Еще одной причиной для этого было то, что Гринт чувствовал себя очень неловко на различных красных дорожках и светских мероприятиях. Однако он прошел путь до конца и сейчас считает, что будет довольно смешно думать о возможности повторить свой прежний успех.

Стоит отметить, что уже в этом месяце выйдет сериал Убийства по алфавиту, в котором Руперт Гринт снялся вместе с Джоном Малковичем, а также актер совсем недавно присоединился к новому проекту М. Найта Шьямалана.

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