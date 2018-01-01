Бегущий по лезвию получил продолжение

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Бегущий по лезвию станет аниме-сериалом /twitter.com/bladerunner

Культовая фантастическая франшиза Бегущий по лезвию будет продолжена на популярном канале Adult Swim в виде аниме-сериала. В нем будут присутствовать все знакомые персонажи, а полностью будущий проект называется Бегущий по лезвию: Черный Лотос.

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Детали сюжета 13-серийного анимационного проекта пока что не разглашаются, однако известно, что в режиссерское кресло сядут Кэндзи Камияма и Синдзи Арамаки. Действие аниме будет разворачиваться в 2032-ом году.

Оригинальная лента Ридли Скотта вышла в 1982-ом году, а продолжение было представлено миру в 2017-ом. Несмотря на хвалебные отзывы, сиквел не стал успешным в прокате, заработав всего 259 миллионов при бюджете в 150 миллионов долларов. Аниме-сериал увидит свет в 2020-ом году, однако точная дата пока неизвестна.

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