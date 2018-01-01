У "Игры престолов" появится необычное продолжение
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Авторы сериала "Игра престолов" досняли еще один эпизод, в котором появятся персонажи, погибшие в прошлых сериях. Об этом написал американский Winter Is Coming.
Съемки проходили в Белфасте, где снимали большинство материала для "Игры престолов".
Творцы рассказали, что в дополнительном эпизоде в последний раз соберут всех героев вместе.
Кто из уже "отыгравших" появится в серии – точно не известно. Там точно будет Шон Бин, который сыграл Едарда Старка. Также большие подозрения об участии исполнителя роли хала Дрого – Джейсона Момома и Марка Эдди, который сыграл Роберта Баратеона – так как они оба были недавно в Белфасте.
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Во всяком случае, творцы сериала обещают красочную программу.
"Представьте себе: полная Игра Престолов, некоторые из актеров, которые выросли на шоу - размышляют о том, как она изменила их жизнь. И занавес падает в последний раз. Какой потенциально катарсический опыт для актеров и поклонников", - сказали создатели сериала.
Также творцы заявили, что специальный выпуск не будет транслироваться на HBO и не будет загружен на страницу YouTube в Сети. Он будет доступен исключительно на Game of Thrones Seasons 1-8 Complete Series Boxset, и выйдет в 2019 году, после окончания последнего сезона "Игры".
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