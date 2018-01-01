Натали Портман в серебре и с крыльями: Вышел трейлер "Голос света"
В Сеть выложили второй трейлер музыкальной драмы "Голос света".
Натали Портман сыграла певицу Селесту./Скриншот с YouTube
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Вышел второй трейлер драмы "Голос света", режиссера Брэйди Корбета. Фильм – история американской певицы Селесты, которую воплотила голливудская звезда Натали Портман. Ее героиня обретает известность после страшного происшествия - она становится свидетелем стрельбы в школе.
В фильме показывают становление Селесты и ее жизнь на протяжении 18 лет. Яркая карьера певицы имеет и обратную сторону медали – у героини сложные отношения с дочерью, а после пережитого в юности она подвержена частым нервным срывам.
Картина выйдет на экраны 7 декабря.
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