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Натали Портман сыграла певицу Селесту. /Скриншот с YouTube

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Вышел второй трейлер драмы "Голос света", режиссера Брэйди Корбета. Фильм – история американской певицы Селесты, которую воплотила голливудская звезда Натали Портман. Ее героиня обретает известность после страшного происшествия - она становится свидетелем стрельбы в школе.

В фильме показывают становление Селесты и ее жизнь на протяжении 18 лет. Яркая карьера певицы имеет и обратную сторону медали – у героини сложные отношения с дочерью, а после пережитого в юности она подвержена частым нервным срывам.

Картина выйдет на экраны 7 декабря.

Ранее мы сообщали, что рождественский ролик за 50 фунтов покорил Сеть.