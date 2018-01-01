По культовой игре Call of Duty снимут два художественных фильма

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По Call of Duty снимут фильмы /Flickr

Одна из самых популярных франшиз в области видеоигр под названием Call of Duty от студии Activision отправится в кино. Как известно, работа над сценариями двух частей уже началась.

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Серия игр рассказывала о Второй Мировой войне, а уже со временем переключилась на современные конфликты. Также совсем недавно в Call of Duty появилась фантастика, однако пользователи это не оценили. В разных частях участвовали мировые звезды. Например, Кит Харрингтон (Игра Престолов) появился в Infinity Warfare, а Кевин Спейси стал одним из главных героев в Advanced Warfare.

Call of Duty /Flickr

Сценарий для первой части уже готов и его написал Киран Фицджералд, работавший над лентой Сноуден. Постановкой картины займется Стефано Соллиме, снявший Убийца 2 (Сикарио 2). К сценарию сиквела уже приступил автор Черной Пантеры Джо Роберт Коул.

Даты выхода игровых картин пока неизвестны, однако первая часть будет запущена в производство уже в 2019-ом году.

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