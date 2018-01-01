Звезда Дома-2 заявила, что переспала с Джоном Сноу и слила фото

Ольга Власова рассказала о том, что у нее была связь с Китом Харрингтоном

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Звезда Игры Престолов попал в скандал /Flickr

Актер Кит Харрингтон, который знаменит на весь мир тем, что сыграл Джона Сноу - одного из самых главных персонажей в сериале Игра Престолов - попал в большой скандал, который развязала экс-участница шоу Дом-2 Ольга Власова.

Ольга Власова /instagram.com/dobrayasuka

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Девушка рассказала, что во время путешествия по миру, она побывала в Люксембурге, где и познакомилась с Китом Харрингтоном. По ее словам, между ними сразу возникла связь, и они наладили контакт, недолго доходя до постельных дел. Однако, как сообщает Власова, в сексе актер ее разочаровал, в том числе и тем, что он с ней одинакового роста. Дополнила она все это тем, что они продолжают общение, однако влечения к нему она уже не испытывает. Бывшая участница реалити-шоу не только поведала такую информацию, но и показала фото голого Кита.

Кит Харрингтон /instagram.com/dom2magazine

Кит Харринтон /instagram.com/dom2magazine

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Сам же Харрингтон пока не давал никаких официальных заявлений по этому поводу. К слову, он не так давно женился на актрисе Роуз Лесли, которая также снималась в Игре Престолов и их персонажи были влюблены.

Пользователи соцсетей отметили, что на фотографии не настоящий звездный актер, а всего лишь мужчина, похожий на него. По мнению многих, девушка, таким образом, решила прибавить себе популярности.

Напомним, что новый сезон Игры Престолов с Китом Харрингтоном увидит свет в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Мартин рассказал о двух новых сериалах по Игре Престолов