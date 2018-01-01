Блокбастер Хеллбой будет жестоким и кровавым

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/twitter.com/HellboyMovie

Грядущий блокбастер о герое из Ада продолжает обрастать новыми деталями. Так, например, стало известно, что лента получит взрослый рейтинг 18+. Режиссер Нил Маршалл заявил, что, в сравнении с первой экранизацией Хеллбоя, эта будет довольно жестокой и наполненной насилием.

Новый кадр из грядущего фильма /Flickr

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Стоит отметить, что постановщик сослался на оригинал - серию комиксом Майкла Миньолы, где по сюжету главный герой довольно жестокий. Однако в первой киноверсии он был не совсем таким. Напомним, что в 2004-ом и 2008-ом вышли две части картин о Хеллбое, которые снял постановщик Гильермо Дель Торо.

Постер /twitter.com/HellboyMovie

Сыграет главного персонажа актер Дэвид Харбор, известный многим зрителям по многосерийному проекту от Netflix Очень странные дела. Также там появится Иэн МакШейн и актриса Милла Йовович.

Официальный постер Хеллбой /twitter.com/HellboyMovie

Мировая премьера блокбастера Хеллбой: Возрождение кровавой королевы пройдет 11 апреля 2019-го года.

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Ранее сообщалось о том, что Милла Йовович снимется в фильме по комиксам