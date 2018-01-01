Милла Йовович снимется в фильме по комиксам

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Мила Йовович /Getty Images

Всемирно известная актриса из Украины Милла Йовович получила одну из ведущих ролей (правда, пока неизвестно, кого именно) в экранизации приключенческих графических романов Корто Мальтезе.

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По сюжету моряк-авантюрист из Англии, которого уж очень любят женщины, путешествует по всему миру в поисках различных приключений, ведь он всегда он всегда готов рискнуть жизнью. Приезжая в разные места, он знакомится с историческими личностями и попадает в интересные ситуации. Пока неизвестны детали сюжета в ленте, однако в ней также примет участие Джеймс Тьерре, который сыграет Григория Распутина.

По словам продюсеров, в их планах начать франшизу, которая будет по духу схожа с фильмами об Индиане Джонсе. О дате выхода Корто Мальтезе информации пока нет.

Весной 2019 года с Йовович выйдет фильм Хеллбой: Возрождение кровавой королевы, в котором она сыграла главную злодейку, а совсем недавно свет увидел фильм Мир Будущего, где актриса сыграла вместе с Джеймсом Франко. Лента была крайне прохладно встречена зрителями и критиками.

Ранее сообщалось о том, что Юэн МакГрегор сыграет злодея в фильме про Харли Квинн