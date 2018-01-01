Юэн МакГрегор сыграет злодея в фильме про Харли Квинн

Звезда фильмов На Игле и Звездные Войны снимется в ленте Хищные Птицы

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Юэн МакГрегор /Getty Images

Работа над супергеройским фильмом Хищные птицы, который расскажет о команде героинь, состоящей из Харли Квинн (Марго Робби), Черной канарейки (Джерни Смолетт) и Охотницы (Мэри Элизабет Уинстед) уже идет полным ходом. В ленте будут и другие персонажи, однако пока с выбором актрис до конца не определились.

Хищные птицы (DC Comics) /Wikipedia

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Главного суперзлодея в будущем блокбастере от DC сыграет актер Юэн МакГрегор (На игле, Звездные войны). Это будет Черная Маска - давний враг Бэтмена, убивший свою семью, а после ставший неудачным бизнесменом, в чем и обвинил Брюса Уэйна. Подробности сюжета фильма пока остаются неизвестными.

МакГрегор/Черная Маска /Flickr

Напомним, что первое появление Харли Квинн в киновселенной DC было в ленте Отряд Самоубийц (2016).

Мировая премьера фильма Хищные птицы запланирована на 7 февраля 2020 года.

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