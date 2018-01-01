Гильермо Дель Торо назвал лучшие картины о супергероях

Мексиканский режиссер, который получил Оскар за Форму воды, назвал лучшие фильмы о супергероях всех времен.

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Мексиканец Гильермо Дель Торо получил оскар за фильм Форма воды /depositphotos.com

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Мексиканский кинорежиссер Гильермо Дель Торо, обладатель премии Оскар за фэнтези-мелодраму Форма воды, назвал лучшие фильмы о супергероях.

Список картин дель Торо написал на своей странице в Twitter.

Похвалы Дель Торо удостоились 17 картин. Они относятся как к вселеннной Marvel, так и DC. Несколько картин находятся "вне двух киновселенных". Суперегойские картины, снятые им самим, режиссер не указывал.

Картины Дель Торо разместил от лучших, на его взгляд, к худшим.

В пятерку лидеров попали: "Человек-паук" Сэма Рэйми (2002) и его продолжение"Человек-паук 2", того же режиссера (2004), также "Блэйд" (1998) и две картины о Супермене 1978 и 1980-го.

Первое место в списке Дель Торо занял "Человек-паук" Сэма Рейми /depositphotos.com

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Следующая пятерка включает "Бэтмен возвращается" (1992), "Темный рыцарь", (2008), "Черная Пантера" (2018), "Неуязвимый" (2000) и вторую часть "Людей Икс" (2003).

С 11 по 17 место заняли: "Стражи Галактики" Джеймса Ганна (2014), марвеловский "Железный человек" (2008), "Логан", Джеймса Мэнголда (2017), "Чудо-женщина", с Галь Гадот в главной роли (2017), "Доктор Стрэндж" (2016), "Тор: Рагнарек", (2017) и антиутопия "V" значит Вендетта", по комиксам Алана Мура (2006).

В конце поста Дель Торо призвал подписчиков пополнять список своими фаворитами.

Так, пользователи дополнили перечень "Хранителями" Зака Снайдера и еще одним фильмом того же режиссера - "Бетмен против Супермена".

Ранее мы писали, что фильм о супергерое выдвинули на Оскар.