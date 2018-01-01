Оскароносная Тильда Суинтон подтвердила участие в мюзикле - Питт и Портман на очереди

Поделись







Тильда Суинтон получила в 2008 Оскар за роль второго плана в картине Майкл Клейтон /depositphotos.com

Читай также: Появился трейлер нового фильма о Мэри Поппинс

Оскароносная британская актриса Тильда Суинтон подтвердила свое участие в предстоящем мюзикле Уэса Андерсона о Франции середины ХХ века. Она сыграет главную роль.

Об этом написала французская Charente Libre.

Ранее Тильда Суинтон уже снималась в картинах Андерсона. Наиболее известная работа - "Отель "Гранд Будапешт". Таким образом, иностранная пресса предугадала участие Суинтон задолго до официального подтверждения. На кинорессурсах писали о круге "постоянных подозреваемых", которых Уэльс Андерсон обычно задействует в своих проектах. Так, СМИ делали ставку на участие в картине Эдриена Броуди или Билла Мюррея.

Читай также: Вышел новый трейлер боевика о боевом киборге

Также а прессе распространялись слухи, что на этот раз режиссер посмотрит в сторону "новичков" в своей фильмографии - Брэда Питта и Натали Портман. Подкрепляют догадку тем, что, дескать, Андерсон когда-то посотрудничал с Питтом в рекламе, а Портман работала с ним в короткометражке The Darjeeling Limited - и все остались довольны.

Подтверждение или опровержения таких слухов нужно ждать в начале 2019-го.

О новом мюзикле Уэса Андерсона известно, что он нарисует музыкальную "картину" послевоенной Франции.

Ранее мы писали, что вышел яркий трейлер картины "Море соблазна".