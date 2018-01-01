Вышел новый трейлер боевика о боевом киборге

Вышел третий трейлер мелодрамы, боевика о боевом о киборге Алите, которая потеряла память.

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Алита - девушка-киборг, которая потеряла память /facebook.com/SkylineEntertainmentand

Вышел финальный трейлер картиныяпонско-американского производства. Фантастическую мелодраму, боевик сняли по японским комиксам – манге. События фильма разворачиваются в XXVI веке. Мир разделен на два класса. Элитная часть населения живет в верхнем городе, а большинство людей прозябают в нижнем – в трущобах.

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Ученый Идо находит на свалке в нижнем городе разобранного киборга. Когда он собирает Алиту - выясняется, что она потеряла память. Однако женщина-киборг в совершенстве владеет навыками борьбы.

Режиссером фильма выступил Роберт Родригес. В главной роли снялась канадско-американская актриса Роза Салазар. Анимационную Алиту создали благодаря технологии захвата движения.

В прокат картина выйдет 14 февраля 2019-го.

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