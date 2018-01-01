Вышел новый трейлер боевика о боевом киборге
Вышел третий трейлер мелодрамы, боевика о боевом о киборге Алите, которая потеряла память.
Алита - девушка-киборг, которая потеряла память/facebook.com/SkylineEntertainmentand
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Ученый Идо находит на свалке в нижнем городе разобранного киборга. Когда он собирает Алиту - выясняется, что она потеряла память. Однако женщина-киборг в совершенстве владеет навыками борьбы.
Режиссером фильма выступил Роберт Родригес. В главной роли снялась канадско-американская актриса Роза Салазар. Анимационную Алиту создали благодаря технологии захвата движения.
В прокат картина выйдет 14 февраля 2019-го.
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