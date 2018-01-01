Появился новый трейлер картины "По половому признаку"
В Сеть выложили второй трейлер фильма По половому признаку, о члене Верховного суда США.
В главной роли "По половому признаку" сыграла Фелисити Джонс/Скриншот с YouTube
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Картина рассказывает о том, как Рут пытается сломать патриархальные устои американского общества и закрепить права женщин на уровне законодательства.
Главную роль сыграла британка Фелисти Джонс.
В прокат фильм выходит 25 декабря этого года.
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