В Сеть выложили второй трейлер фильма По половому признаку, о члене Верховного суда США.

Поделись







В главной роли "По половому признаку" сыграла Фелисити Джонс /Скриншот с YouTube

В Сети появился новый трейлер фильма "По половому признаку" о защитнице прав женщин в США 1970-х. Реальным прототипом героини стала адвокат, член американского Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

Читай также: Вышел трейлер ремейка фильма 1+1: Неприкасаемые

Картина рассказывает о том, как Рут пытается сломать патриархальные устои американского общества и закрепить права женщин на уровне законодательства.

Главную роль сыграла британка Фелисти Джонс.

В прокат фильм выходит 25 декабря этого года.

Ранее мы писали, что появился трейлер нового фильма о Мэри Поппинс.