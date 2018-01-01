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Появился новый трейлер картины "По половому признаку"

В Сеть выложили второй трейлер фильма По половому признаку, о члене Верховного суда США.
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В главной роли
В главной роли "По половому признаку" сыграла Фелисити Джонс
/Скриншот с YouTube
В Сети появился новый трейлер фильма "По половому признаку" о защитнице прав женщин в США 1970-х. Реальным прототипом героини стала адвокат, член американского Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. 

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Картина рассказывает о том, как Рут пытается сломать патриархальные устои американского общества и закрепить права женщин на уровне законодательства.

Главную роль сыграла британка Фелисти Джонс.

В прокат фильм выходит 25 декабря этого года.

Ранее мы писали, что появился трейлер нового фильма о Мэри Поппинс.

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Источник: afisha.bigmir.net
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По половому признаку сексизм Рут Бейдер Гинзбург биографический фильм Все теги
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