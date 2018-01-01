Ни пуха: ТОП-5 необычных фильмов о студенчестве

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17 ноября отмечают День студента /depositphotos.com

Предлагаем подборку лучших фильмов о студентах и преподавателях.

Соседи на тропе войны, 2014 год

Тихая жизнь молодой семьи из благополучного района круто меняется, когда по соседству селятся студенты. Обаятельный президент студенческого братства Тедди поначалу сглаживает ситуацию. Однако шумные отрывные вечеринки выводят семейную пару из себя. Соседи выходят на тропу войны.

Улыбка Моны Лизы, 2003 год

Середина ХХ века в Америке. Героиня Джулии Робертс, талантливая выпускница Беркли, преподает историю искусств в женском колледже. Однако, кое-кто из руководства и некоторые студентки еще не готовы воспринимать женщин всерьез. Героиня должна доказать свою состоятельность и найти общий язык с девушками.

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Поездочка, 2000 год

Главный герой – обычный студент Джош, поддерживает с любимой девушкой отношения на расстоянии. Он записывает на кассеты видеосообщения – и отсылает ей по почте. Однажды совершенно случайно он изменяет любимой – и так же случайно это попадает на видео. По ошибке Джош отсылает эту запись своей девушке. Осознав, что случилось, Джош уговаривает троих друзей перехватить посылку. Их поездка через всю Америку становится незабываемым приключением.

Селфипати, 2016 год

Украинская студенческая комедия. Четверо друзей после гулянки оказываются в полицейском участке. Сюжет строится на том, что ребята пытаются вспомнить события прошлой ночи. А ночь оказалась более чем насыщенной.

Робомастера, 2017 год

Анимэ о начинающих конструкторах, которые проектируют роботов нового поколения.Перспективного молодого изобретателя Тантана пытаются заманить к себе многие ВУЗы. Однако он всецело занят экспериментами с дроном КАКА. Во время одного из экспериментов, парень пытается научить дрона ловить летающий дик. Снаряд нечаянно попадает в проходящую мимо девушку. Юный ученый влюбляется в нее и его спокойная жизнь принимает совершенно иной оборот.

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