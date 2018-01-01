Компания Apple теперь будет снимать кино

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Компания Apple займется разработкой полнометражных кинолент /Flickr

Американская корпорация Apple, которая занимается производством разного рода компьютеров, телефонов и прочей электроники нового поколения, теперь будет еще и разрабатывать полнометражное кино вместе со студией A24.

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A24 совершили сделку с ними, однако пока неизвестны ее условия и сумма. Данная студия выпускала независимые кинокартины, среди которых был оскароносный Лунный свет, Из машины, а также триллер Комната.

Компания Apple уже давно разрабатывает свой эксклюзивный стриминг-сервис, где будут выходить различные сериалы. Так, например, они планируют снять новый проект, который будет режиссировать М. Найт Шьямалан. Пока не сообщается, будут ли полнометражные ленты их производства создаваться для потокового сервиса, или же они отправятся на большие экраны.

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Как ни крути, сотрудничество с успешной студией позволит Apple выйти на новый уровень в этой сфере стриминг-услуг, ведь в данный момент гигантами на этом рынке являются Netflix и Amazon, а совсем недавно компания DC запустилась в этом направлении и уже скоро конкуренцию составят Disney+.

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