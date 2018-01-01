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Дженнифер Энистон сыграла королеву красоты: Вышел трейлер

В трейлере нового комедийного фильма Джэнифер Энистон предстала в трогательном образе.
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В "Пышке" Дженифер Энистон сыграла маму главной героини
/Скриншот с YouTube
Вышел трейлер картины "Пышка" с Дженифер Энистон. Голливудская супер-стар сыграла там роль мамы юной "пышечки" Уиллоудин. Девушка с лишним весом комплексует из-за своих параметров. Добавляет неуверенности в себе титулы матери – в прошлом она завоевала звание Королевы красоты.

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Однако, когда Уиллоудин влюбляется, она решает раз и навсегда покончить со своей неуверенностью. Теперь за корону главной красотки поборется она.

Премьера комедии от Netflix состоится 7 декабря.

Ранее мы писали, что вышел трейлер Дамбо от Тима Бертона.

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Источник: afisha.bigmir.net
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