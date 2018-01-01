Дженнифер Энистон сыграла королеву красоты: Вышел трейлер
В трейлере нового комедийного фильма Джэнифер Энистон предстала в трогательном образе.
В "Пышке" Дженифер Энистон сыграла маму главной героини/Скриншот с YouTube
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Однако, когда Уиллоудин влюбляется, она решает раз и навсегда покончить со своей неуверенностью. Теперь за корону главной красотки поборется она.
Премьера комедии от Netflix состоится 7 декабря.
Ранее мы писали, что вышел трейлер Дамбо от Тима Бертона.