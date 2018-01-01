Украинский фильм наградили в Европарламенте

Картина Гірська жінка: на війні, в создании которой принимала участие Украина, получила престижную премию Европарламента.

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Лого кинопремии Евросоюза LUX Prize /facebook.com/LUX.Cinema.Prize

Фильм "Гірська жінка: на війні" созданный Украиной, совместно с Исландией и Францией, получил кинопремию Европалламента LUX Prize-2018.

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Картину, которую частично снимали в Украине, срежессировал исландец Бенедикт Ерлингссон. Показал удивительную историю исландки, которая дирижирует хором. Параллельно она борется за защиту окружающей среды и воюет с местными промышленниками. В один день ее жизнь круто меняется. Ей подтверждают усыновление украинской девочки, о котором героиня давно мечтала. Картина обошла в финале конкурса Европарламента сербский и германо-австрийский фильмы.

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