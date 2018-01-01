Украинское Скажене весилля собрало в прокате рекордную кассу

Украинская комедия за пять недель собрала вдвое больше, чем предыдущий отечественный лидер проката.

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Главного героя сыграл Назар Заднипровский /facebook.com

Украинская комедия Скажене весилля режиссера Влада Дикого собрала в прокате 50,7 млн грн. За 5 недель ее посмотрели свыше 602 тыс. зрителей.

Фильм рассказывает о директоре краеведческого музея в украинской провинции. Он отправил дочь на обучение в Сорбону. Конфликт в комедии строится на том, что наследница привезла из Франции чернокожего жениха. Консервативный отец всеми силами старается помешать свадьбе.

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Строгого отца семейства воплотил украинский актер Назар Заднипровский. Его нежеланного темнокожего зятя сыграл 28-летний француз Джимми Воха-Воха.

В эпизодических ролях снялись артисты Олег Винник, Монатик, Потап.

Бюджет картины – 10,8 млн грн.

До выхода в прокат Скаженого весилля рекордную кассу собрала военная драма Ахтема Сеитаблаева Киборги. В прокате собрала 22,7 млн грн.

Как ранее сообщалось, актеру Алену Делону исполнилось 83 года