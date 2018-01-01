Украинское Скажене весилля собрало в прокате рекордную кассу
Украинская комедия Скажене весилля режиссера Влада Дикого собрала в прокате 50,7 млн грн. За 5 недель ее посмотрели свыше 602 тыс. зрителей.
Фильм рассказывает о директоре краеведческого музея в украинской провинции. Он отправил дочь на обучение в Сорбону. Конфликт в комедии строится на том, что наследница привезла из Франции чернокожего жениха. Консервативный отец всеми силами старается помешать свадьбе.
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Строгого отца семейства воплотил украинский актер Назар Заднипровский. Его нежеланного темнокожего зятя сыграл 28-летний француз Джимми Воха-Воха.
В эпизодических ролях снялись артисты Олег Винник, Монатик, Потап.
Бюджет картины – 10,8 млн грн.
До выхода в прокат Скаженого весилля рекордную кассу собрала военная драма Ахтема Сеитаблаева Киборги. В прокате собрала 22,7 млн грн.
Как ранее сообщалось, актеру Алену Делону исполнилось 83 года