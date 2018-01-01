Почему Warner Bros не хочет доснимать сериал Альф
Появилась информация, почему не будет продолжения сериала, некогда очень популярного в Украине.
Герой сериала Альф - пришелец с планеты Мельмак/flickr.com
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Комедийный сериал "Альф" выходил с 1986-го по 1990-й. Действующие лица – обычная американская семья, в которую случайно попадает пришелец с планеты Мельмак. Харизматичный и нагловатый инопланетянин постоянно создает комичные ситуации. В Украине "Альф" был популярен, в том числе, благодаря переводу ТВ компании ICTV, адаптированному под украинские реалии.
В 2012 году студия Sony намеревалась снять полнометражное продолжение с использованием технологий захвата и обработки изображений. Однако, планы не были реализованы.
Ранее сообщалось, какой сериал про супергероев стал самым популярным в мире.