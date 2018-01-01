Какой сериал про супергероев стал самым популярным в мире

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Лого американской компании, издающей комиксы, подразделения корпорации Marvel Entertainment /flickr.com

Самым популярным сериалом про супергероев компаниистали "Агенты Щ.И.Т". Подсчеты провела огранизация Parrot Analytics, которая исследует популярность ТВ сериалов. Она анализирует самые важные показатели – вплоть до упоминаний сериала в соцсетях. Специалисты сообщили, что рейтинг "Агенты Щ.И.Т" такой же, как у проектов "Лучше звоните Солу" компании Netflix, канадско-ирландского исторического сериала "Викинги" и "Мыслить как преступник" канала CBS.

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"Агенты Щ.И.Т" – сериал о супергеройской организации по борьбе с преступниками. Она является частью выдуманной вселенной Marvel. В "Щ.И.Т" работает агент Фил Колсон, который выжил после событий, показанных в картине "Мстители". Изначально "Агенты Щ.И.Т" задумывались только как продолжение картин киновселенной Marvel. Однако, со второго сезона сериал выработал свою мифологию. Шестой сезон должен выйти сокращенным на канал АВС в 2019-м.

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