Кто станет режиссером комедии об эксцентричном коте Гарфилде

Стало известно, кто станет режиссером нового комедийного фильма о герое комиксов коте Гарфилде, работа над которым началась в 2016-м.

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Гарфилда создали как героя комиксов /flickr.com

Режиссером нового анимационного фильма о коте Гарфилде стал 58-летний Марк Диндал. Подготовка к съемкам начнется со следующего месяца. Об этом пишет американское издание Variety.

Марк Диндал ранее снял несколько успешных анимационных лент – таких как "Кошки не танцуют", "Куриный малыш", "Новый паз императора".

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"У нас всегда были особые отношения с комическими персонажами. А получить возможность сделать фильм с таким классическим персонажем, как Гарфилд, это привилегия и вызывает острые ощущения", - комментирует Марк Диндал.

Права на съемки анимации о коте Гарфилде компания Alcon Entertainment приобрела еще в 2016-м. Ранее они сообщали, что комедийный фильм о коте станет началом франшизы.

Персонаж кота Гарфилда был придуман художником Джимом Девисом для серии комиксов. Кот – комическое отображение типичного человека. Он не любит ходить на работу, ненавидит понедельники и совсем не прочь получить что-то – "на халяву". Из кулинарных изысков кот предпочитает лазанью.

Первый мульт-сериал о Гарфилде и друзьях выходил с 1988 по 1995. В 2004-м и 2006-м о коте сняли полнометражные фильмы.

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