Ремейк ужастика про куклу-убийцу Чаки выйдет в 2019 году

Знаменитый хоррор Детские игры увидит свет уже через год

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Детские игры выйдут в 2019 году /Flickr

Знаменитый фильм ужасов Детские игры, пугающий зрителей несколько лет подряд, возвращается на большие экраны. Ремейк выйдет уже летом 2019 года.

Официальный постер Детских игр /twitter.com

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Детские игры - это история о милой кукле Чаки, которая оказывается подарком мальчику. Никто не знает, что в игрушке живет дух серийного убийцы, который ею и движет, продолжая рождать волну шокирующих преступлений. И никто, кроме главного героя, не подозревает о действиях Чаки. Пока однажды он решает переселиться в человека.

Чаки в классической ленте /Flickr

Последний фильм из этой хоррор-серии вышел в 2017 году и назывался Культ Чаки, однако успехом не пользовался ни у зрителей, ни у критиков.

Перезапущенная лента Детские игры увидит свет 21 июня 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Ночь живых мертвецов вернется на экраны