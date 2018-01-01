Ремейк ужастика про куклу-убийцу Чаки выйдет в 2019 году
Знаменитый фильм ужасов Детские игры, пугающий зрителей несколько лет подряд, возвращается на большие экраны. Ремейк выйдет уже летом 2019 года.
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Детские игры - это история о милой кукле Чаки, которая оказывается подарком мальчику. Никто не знает, что в игрушке живет дух серийного убийцы, который ею и движет, продолжая рождать волну шокирующих преступлений. И никто, кроме главного героя, не подозревает о действиях Чаки. Пока однажды он решает переселиться в человека.
Последний фильм из этой хоррор-серии вышел в 2017 году и назывался Культ Чаки, однако успехом не пользовался ни у зрителей, ни у критиков.
Перезапущенная лента Детские игры увидит свет 21 июня 2019 года.
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