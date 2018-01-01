Вышел трейлер фильма Мадонна: Рождение Легенды

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Мадонна: Рождение легенды /Скриншот с Youtube

Лента Мадонна: Рождение легенды должна была выйти еще в августе 2018 года, однако ее релиз отложили по неизвестным причинам. К картине представлен официальный трейлер, дублированный на русский язык.

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Сама лента расскажет о становлении певицы, начиная с ее участия в группе The Breakfast club до нашего времени. Стоит отметить, что проект будет наполовину документальным, а наполовину художественным, где будет показываться певица в более юном возрасте. Также различные факты о ней поведают музыканты, которые сотрудничали с артисткой в разные периоды ее карьеры.

Фильм Мадонна: Рождение легенды выйдет в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер мультфильма с Хью Джекманом и Зои Салданой