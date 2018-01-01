Настоящий детектив: Вышел трейлер 3 сезона популярного сериала

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Махершала Али в третьем сезоне Настоящего Детектива /Flickr

Уже в следующем году выйдет в эфир долгожданный третий сезон сериала Настоящий детектив от HBO, в котором ведущим актером стал обладатель Оскара Махершала Али (Лунный свет). Совсем недавно состоялась премьера первого полноценного трейлера грядущей истории.

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Сюжет нового сезона построен вокруг детективов, расследующих исчезновение детей. Это дело окутано тайной и тянется с 80-ых годов, а в сериале нам покажут три периода времени, где будет показана молодость героев, наше время, а также будущее, где персонаж Махершалы Али уже в довольно зрелом возрасте.

Первый сезон стал хитом, а главных персонажей воплотили на экране Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон. Продолжение было довольно прохладно принято зрителями и критиками, однако многие выражают надежду на то, что ситуация изменится.

Релиз третьего сезона состоится 13 января 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что Мэттью МакКонахи снимется у Гая Ричи