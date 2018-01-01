Появился трейлер приключенческого фильма про Маугли от Netflix

В сеть выложили трейлер приключенческой картины про Маугли, где героев озвучили звезды Голливуда.

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Роль Маугли исполнил Роханд Ченд. / Flickr

На Youtube американской компании Nеtflix появился новый трейлер приключенческой картины Маyгли. Ее снял британский режиссер, актер Энди Серкис. В основе - Книги джунглей Редьярдa Киплингa.

Работа над фильмом началась в 2015-м.

В центре сюжета - мальчик по имени Маyгли, который растет в джунглях в волчьей стае. Он постигает законы дикой природы и борется за выживание, однако трагические события вынуждают его вернуться в мир людей.

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Главную роль в фильме исполнил американский актер индейского происхождения Рoханд Ченд. Звериных персонажей озвучили голливудские звезды.

Тигр Шер Хан говорит голосом Бенедикта Камбеpбэтча, пантера Багира – Кристиана Бэйла, Кейт Бланшетт озвучила питона Кaa.

В прокат фильм выйдет 29 ноября. 7 декабря станет доступен на стриминговом сервисе Nеtflix.

Как ранее сообщалось, вышел трейлер Тайной жизни домашних животных 2.