ТОП-3 прекрасных мультфильма Давида Черкасского
Вечером 30-го октября скончался знаменитый советский и украинский мультипликатор, создатель замечательных анимационных лент Давид Черкасский. Ему было 87 лет.
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Свою жизнь с анимацией он решил связать еще в возрасте 6 лет, когда впервые посмотрел картины Союзмультфильма. Уже в 1964 дебютировал с первой небольшой мультипликацией, носящей название Тайна черного короля. Эта лента рассказывает о пожарной безопасной, а чуть позже она получили премию на фестивале мультфильмов в Румынии. Именно за Тайной последовали громкие работы Черкасского, которые принесли ему славу, а многие помнят их с детства и любят всей душой.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-3 прекрасных анимационных ленты Давида Черкасского.
- Приключения капитана Врунгеля (1976 - 1979)
- Доктор Айболит (1984)
- Остров Сокровищ (1986 - 1988)
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