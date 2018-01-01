ТОП-3 прекрасных мультфильма Давида Черкасского

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Лучшие мультфильмы Давида Черкасского /Wikipedia

Вечером 30-го октября скончался знаменитый советский и украинский мультипликатор, создатель замечательных анимационных лент Давид Черкасский. Ему было 87 лет.

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Свою жизнь с анимацией он решил связать еще в возрасте 6 лет, когда впервые посмотрел картины Союзмультфильма. Уже в 1964 дебютировал с первой небольшой мультипликацией, носящей название Тайна черного короля. Эта лента рассказывает о пожарной безопасной, а чуть позже она получили премию на фестивале мультфильмов в Румынии. Именно за Тайной последовали громкие работы Черкасского, которые принесли ему славу, а многие помнят их с детства и любят всей душой.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-3 прекрасных анимационных ленты Давида Черкасского.

Приключения капитана Врунгеля (1976 - 1979)

Доктор Айболит (1984)

Остров Сокровищ (1986 - 1988)

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