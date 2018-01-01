Не стало Эдуарда Успенского - создателя Чебурашки, Простоквашино и Колобков

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Чебурашка - один из персонажей Успенского /Flickr

Вчера, 14 августа, из-за онкологического заболевания не стало человека, подарившего детство многим из нас. Чебурашка и крокодил Гена, Колобки, Баба Яга, Дядя Федор - всех объединяет то, что они были придуманы легендой Эдуардом Успенским. Ему было 80 лет.

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Когда в 1974 году опубликовали его детскую книгу под названием Дядя Федор, Пес и Кот, он получил широкую известно, ведь многие с первого знакомства полюбили этих персонажей и не забывают их до сих пор. Позже он написал о детективах Колобках, Бабе Яге и подарил миру Чебурашку. Про всех этих персонажей сняты мультфильмы, знакомые многим даже за пределами постсоветского пространства. Его книги переведены больше, чем на 25 языков, а по его текстам снято 60 мультфильмов.

Он также был одним из тех, кто приложил руку к созданию вечерней передачи Спокойной ночи, малыши.

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