В Подмосковье в возрасте 84 лет ушел из жизни художник-мультипликатор Аркадий Шер

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Каникулы в Простоквашино /Скриншот из мультфильма

Сегодня, 7 августа, на 85-ом году жизни умер детский автор, известный художник, работавший над многими мультфильмами, Аркадий Шер. По словам его сестры Светланы Суворовой, причиной смерти является болезнь, из-за которой художник страдал долгое время.

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Аркадий Соломонович рисовал для студии Союзмультфильм с 1959 года. Самая известная его работа – это мультфильм Каникулы в Простоквашино, в котором он изменил внешний образ персонажей, придав им свой стиль.

Также он работал над мультфильмами Машинка времени, Чуня, Приключения Васи Куролесова, Сладкий родник, Мы ищем кляксу и другими.

В 1992 выступил в роли режиссера 24 выпуска мультсериала Веселая карусель. Написал такие детские книги, как Попался волчок на крючок и Тридесятые сказки.

Ранее сообщалось о том, что вышел новый трейлер мультфильма Гринч