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Иллюстрированный Пол Фиг /Flickr

Режиссер Пол Фиг, работавший над фильмами Шпион и Охотницы за привидениями, снимет новый фильм. Это будет экранизация детского романа Милейший Трус (в другом переводе Самый сладкий инжир), который написал и проиллюстрировал Крис Ван Оллсбург.

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Олсбург известен своими работами на весь мир, а их экранизации полюбились многим зрителям. Например, он написал книгу Джуманджи о роковой игре, найденной детьми на чердаке дома. У книги несколько воплощений на экране: фильм Джуманджи с участием Робина Уильямса, Джуманджи: Зов Джунглей и мультсериал. Также по его работе снят популярный анимационный фильм Полярный экспресс о мальчике, который отправился навстречу Санта Клаусу.

В романе Милейший Трус речь идет о богатом докторе, к которому приходит старушка, и он решает ее обмануть в силу своей жадности. Она дарит ему два инжира, каждый из которых может исполнить желание. Он съедает один инжир, но его пес, к которому он относится негативно, съедает второй. Так начинаются события, при которых герой меняется телами со своим питомцем.

Информации о производстве и датах пока нет.

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