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Николай Караченцов /Flickr

Сегодня, 26 октября, ушел из жизни знаменитый актер Николай Караченцов. Актер с 2017 года боролся с раком, а уже в начале октября этого года был госпитализирован с пневмонией.

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Николай снимался во многих фильмах, играл в театре и был актером дубляжа. Самой заметной и большой ролью на сцене была в спектакле Юнона и Авось, где он играл графа Резанова. В различных кинолентах он сыграл более 100 ролей, многие из которых по сегодняшний день любят зрители, а фильм пересматривают.

Артисту было 73 года.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов с Николаем Караченцовым.

Белые росы (1983)

12 стульев (мини-сериал) (1976)

Старший сын (1975)

Приключения электроника (мини-сериал) (1979)

Юнона и Авось (1983)

Ранее сообщалось о том, что актер из Дизель Шоу покинул проект после трагических событий