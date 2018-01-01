Фильму Аватар изменили шрифт из-за Райана Гослинга

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Фильму Аватар сменили шрифт /Flickr

Прошел почти год с тех пор, как в популярному американском шоу Субботним вечером в прямом эфире вышел забавный скетч с Райаном Гослингом, в котором тот не мог избавиться от мысли, почему же в столь дорогостоящем фильме Аватар использован стандартный шрифт Papyrus. Герой, которого играет популярный актер, страдает из-за этого и даже приезжает к дому дизайнера, пытаясь узнать, чем же он занимается.

Райан Гослинг /Flickr

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Вполне возможно, что теперь дизайнеры FOX обратили внимание на юмористическое видео, в котором все-таки есть доля истины, и представили миру измененный шрифт и логотип фильма Аватар.

Новый логотип и шрифт Аватара /twitter.com/officialavatar

Премьера второй части блокбастера Аватар от Джеймса Кэмерона состоится 17 декабря 2020 года, после чего планируется выпустить еще 3 части.

Ранее сообщалось о том, что актер из Теории большого взрыва заработал больше всех