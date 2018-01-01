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Актер из Теории большого взрыва заработал больше всех

Джим Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером на ТВ
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Актеры из Теории большого взрыва стали самыми высокооплачиваемыми на телевидении
Актеры из Теории большого взрыва стали самыми высокооплачиваемыми на телевидении
/Flickr

Совсем недавно стало известно, кто из телевизионных актеров заработал самую большую сумму денег. Лидирующим в списке оказался (снова!) актер, играющий роль ученого Шелдона Купера в популярном телесериале под названием Теория Большого Взрыва, Джим Парсонс. За 12 месяцев он смог заработать 26,5 миллионов долларов. Стоит, конечно, учесть, что он еще читает закадровый текст и продюсирует спин-офф о своем персонаже, который называется Детство Шелдона.

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Следующие позиции занимают его товарищи по съемочной площадке в этом же комедийном шоу. Джонни Галэки заработал 25 миллионов за роль Леонарда, а Саймон Хелберг и Кунал Нэйэр, играющие Говарда и Раджа, получили по 23,5 миллионов.

В данный момент в эфир выходит двенадцатый сезон Теории Большого Взрыва, который стал финальным.

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт спродюсирует фильм украинского режиссера

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Теория большого взрыва Джим Парсонс Джонни Галэки Саймон Хелберг Кунал Нэйэр заработок Все теги
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