Брэд Питт спродюсирует фильм украинского режиссера

Поделись







Брэд Питт /Getty Images

Известные голливудские кинодеятели Брэд Питт (Plan B) и Даррен Аронофски (Protozoa) станут продюсерами киноленты Тигр, постановкой которой займется Мирослав Слабошпицкий, который в 2015-ом году был включен в список самых смелых режиссеров.

Даррен Аронофски /Getty Images

Читай также: ТОП-5 звездных пар, которые познакомились на съемках

Изначально картину ставить должен был Аронофски, а главного героя воплотить на экране собирался Питт, но теперь они выступят в других ролях, а у руля проекта стал украинский режиссер. Довольно долгое время Тигр не сдвигался с места, однако теперь работа над ним должна пойти полным ходом.

Мирослав Слабошпицкий /facebook.com/slaboshpytskiy

Картина расскажет о людях, которые на Сибирской равнине проникают к амурским тиграм, но один из зверей противостоит чужакам. После этого на животных открывают охоту.

Даты производства и актерский состав пока что остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп займется экологической катастрофой