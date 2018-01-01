Создателю Гриффинов исполнилось 45 лет

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Сэт МакФарлейн /Getty Images

Сегодня, 26 октября, знаменитый американский актер, режиссер, сценарист, продюсер и музыкант, который также известен тем, что создал мультсериал Гриффины, Сэт МакФарлейн отметил свой 45-ый День рождения.

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Карьера Сэта началась в 1996 году, когда он занялся мультфильмами для Hanna-Barbera, одним из которых был Ларри и Стив. Чуть позже его заметили боссы FOX, с которыми он подписал контракт, а уже чуть позже, в 1998, МакФарлейн создал Гриффинов для этого канала, которые пользуются успехом по сегодняшний день. Также он является создателем Шоу Кливленда и Американского Папаши.

МакФарлейн также в 2008 году выпустил на YouTube сериал под названием Кавалькада мультипликационных комедий Сета МакФарлейна. Также он записал музыкальный альбом, а чуть позже снял 2 части фильма Третий Лишний, в котором главную роль играет Марк Уолберг. В дальнейшем Сэт поставил комедию Миллион способов потерять голову на Диком Закапе, которая является пародийной. Помимо всего этого, актер снимается в разных фильмах, озвучивает персонажей в анимационных лентах, а в данный момент продолжает играть главного персонажа в сериале Орвилл.

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