Звезду сериала Друзья обвинили в краже пива

Несколько дней назад в Facebook опубликовали запись о том, что неизвестный украл упаковку банок пива в ресторане города Блэкпул, а также прикрепили снимок, сделанный с камер наблюдения. Реакция не заставила себя долго ждать, ведь пользователи в преступнике моментально разглядели Дэвида Швиммера, который исполнял роль Росса в знаменитом ситкоме Друзья.

Шутки о том, что полиции лучше не преследовать Росса, потому что он эксперт по самообороне, посыпались сразу же. Конечно же, представители властей сразу же ответили, что это не Швиммер, а сам актер отреагировал на это коротким роликом с подписью о том, что он не тот, кого ищут полицейские, ведь он находится в Нью-Йорке. В своем видео Дэвид выносит упаковку с банками пива в Нью-Йоркском магазине.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR