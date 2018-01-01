Джонни Депп займется экологической катастрофой

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Джонни Депп /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп получил роль фотожурналиста Уильяма Юджина Смита в новом фильме молодого режиссера Эндрю Левитаса, который носит название Минамата и расскажет о последствиях экологической катастрофы.

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Лента будет основана на реальной истории, когда Смит, который, работая на журнал Life, отправился исследовать последствия экологической катастрофы в Японию. Там в городе Минамата множество людей отравились ртутью, а для некоторых это обернулось трагическим исходом. Власти пытались скрыть этот факт, а многие жители по сей день пытаются получить компенсацию.

Препродакшн фильма уже начался, а сам съемочный процесс стартует в январе 2019 года. Дата выхода картины пока остается неизвестной.

Также совсем скоро на экраны кинотеатров выйдет фильм Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда, в котором Депп сыграл одну из главных ролей.

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