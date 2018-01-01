Американская журналистка написала статью о советском Винни Пухе

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Винни Пух и Пятачок /Кадр из мультфильма

Трилогия мультфильма Винни Пух режиссера Федора Хитрука в сердцах не только многих жителей постсоветского пространства, но и далеко за его пределами. Недавно стало известно, что мультфильм пришелся по душе автору The Daily Beast.

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Обозреватель - Наталья Винкельман, которой советский Винни Пух понравился намного больше, нежели оригинальный. Она отмечает, что в отличие от западного, этот медвежонок хитрее и предприимчивее. Наверняка, многие из читателей помнят, как он становился тучкой, чтобы покушать меда.

Также Наталье очень понравился голос Евгения Леонова, озвучившего Винни, и песни, которые персонаж исполнял в мультфильме. Она находит слова глуповатыми, однако, видит в них еще и скрытый смысл и долей мудрости. Подытоживая, автор говорит, что именно эта трилогия могла бы стать культовой на Западе.

Мультфильмы о Винни Пухе, основанные на повестях Алана Милна, выходили с 1969 по 1972 года и очень отличаются от американской версии.

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