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Винни-Пух в фильме Кристофер Робин /Скриншот из трейлера Кристофер Робин

Известный всему миру медвежонок по имени Винни-Пух не попадет на экраны кинотеатров в Китае. Винни считается там символом сопротивления Коммунистической партии, которая правит страной, и Си Цзиньпину, руководителю ЦК.

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Год назад в китайских социальных сетях неожиданно стали блокировать изображение медведя, а плюс ко всему, американский телеведущий Джон Оливер сравнил Цзиньпина с Винни-Пухом. После этого канал HBO также недоступен в Поднебесной.

Кристоферу Робину просто могло не хватить места в Китае, так как сейчас там в прокате блокбастеры Человек-муравей и Оса и Миссия Невыполнима. Можно продолжать догадываться о причинах, но официальных комментариев пока не было.

Disney и Китай в этом году уже во второй раз сталкиваются с данной проблемой. Картину Излом времени там также не показали без каких-либо официальных причин.

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