Суперсемейка 2 заработала миллиард
Продолжение культового мультфильма Брэда Берда Суперсемейка вышло только спустя 14 лет. Режиссер говорил в социальных сетях, что создавал сиквел не столько для детей, сколько для фанатов первой части, уже давно повзрослевших.
Читай также: Топ-10 мультфильмов Pixar по версии критиков
По сюжету анимационного фильма семья сталкивается с бытовыми проблемами, но они меркнут на фоне их нового врага.
Для студии Pixar это 7 анимационный фильм, добравшийся до миллиарда долларов. В списке самых кассовых мультфильмов первые 3 места делят: Холодное сердце (1,2 млрд), Миньоны (1,1 млрд) и История игрушек: Большой побег (1,06 млрд).
Суперсемейка 2 стала новым хитом, отлично дав старт и уверенно продолжив прокат.
Ранее сообщалось, что cтудия Disney опубликовала даты релизов фильмов до 2020 года