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Сэмюэл Л. Джексон, озвучивший персонажа, на премьере мультфильма /Getty Images

Продолжение культового мультфильма Брэда Берда Суперсемейка вышло только спустя 14 лет. Режиссер говорил в социальных сетях, что создавал сиквел не столько для детей, сколько для фанатов первой части, уже давно повзрослевших.

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По сюжету анимационного фильма семья сталкивается с бытовыми проблемами, но они меркнут на фоне их нового врага.

Для студии Pixar это 7 анимационный фильм, добравшийся до миллиарда долларов. В списке самых кассовых мультфильмов первые 3 места делят: Холодное сердце (1,2 млрд), Миньоны (1,1 млрд) и История игрушек: Большой побег (1,06 млрд).

Суперсемейка 2 стала новым хитом, отлично дав старт и уверенно продолжив прокат.

Ранее сообщалось, что cтудия Disney опубликовала даты релизов фильмов до 2020 года