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Брюс Уиллис на Comic-Con /Getty Images

Брюс Уиллис примет участие в криминальном триллере, который будет наполнен экшеном. Рабочее название проекта Потерянные десять минут.

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Действие картины начнется во время крупного ограбления банка, где случайному свидетелю в голову попадает пуля. Его реанимируют, но спасти память не удается. Те десять минут жизни он полностью забывает и ему придется возобновить воспоминания. Но чего это будет стоить? Ведь история станет закручиваться, когда первые части паззла будут сложены.

Режиссером фильма станет Брайан А. Миллер, а криминального босса сыграет Брюс Уилис.

Съемочный процесс фильма начнется в этом году.

Ранее сообщалось о том, что Брюс Уиллис выберет молодого Крепкого орешка