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Брюс Уиллис выберет молодого Крепкого орешка

Актер Брюс Уиллис лично выберет того, кто сыграет молодого Джона Маккейна в новом Крепком Орешке
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Брюс Уиллис в роли Джона Маккейна в первой части Крепкого Орешка
Брюс Уиллис в роли Джона Маккейна в первой части Крепкого Орешка
/Flickr

В 2018 году фильму Крепкий Орешек исполняется 30 лет. Авторы не хотят закрывать франшизу, несмотря на то, что четвертая и пятая часть была принята довольно плохо зрителями и критиками из-за компьютерных спецэффектов и слабого боевика.

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Режиссер Лен Уайзман, который поставил четвертый фильм о герое в майке и снимет новый, сообщил о том, что продолжение расскажет о событиях, происходящих до начала первой части.

Также постановщик рассказал о том, что Брюс Уиллис лично выберет актера на роль молодого Макклейна. Сам он также появится в фильме, потому что параллельно от истории в 1970-х в картине будут развиваться события и нашего времени.

Джон Маккейн в пятой части франшизы
Джон Маккейн в пятой части франшизы
/Flickr

Новая лента будет носить название Крепкий орешек: Год первый. Сейчас идет работа над сценарием. Лен Уайзман не называет дат, но обещает, что съемки начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что появились новые кадры сиквела триллера Сплит

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