Студия Disney запустит свой сервис и оставит Netflix без своих проектов

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Известные диснеевские персонажи /depositphotos

Не так давно стало известно о том, что студия Disney запустит свой потоковый сервис, на котором будут различные шоу, фильмы и сериалы. Компания будет вкладывать большие деньги в создание новых материалов для зрителей, а ждать запуска осталось недолго - старт намечен на 2019 год.

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Как только начнется работа сервиса, все фильмы вышеупомянутой компании прекратят транслироваться на Netflix. Для них это будет ощутимо, так как на их сервисе в эфире есть фильмы Marvel, Звездные Войны и анимационные картины Disney.

Также с начала 2019 года все фильмы и проекты кинокомпании 21st Century Fox будут принадлежать компании Walt Disney, что значительно расширит кинотеку стриминг-сервиса.

Персонажи Marvel, принадлежащие Disney /Flickr

Злодеи из Звездны[ Войн, которых больше не увидят на Netflix /Flickr

Единственные проекты, основанные на комиксах издательства Marvel, которые останутся на Netflix, будут их собственного производства (Сорвиголова, Каратель и другие).

Ранее сообщалось о том, что Disney выделит 100 миллионов долларов на сериал Звездные Войны